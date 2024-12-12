В Госдуме планируют обсудить запрет коллекторства

Депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг предложил полностью запретить коллекторскую деятельность, назвав её узаконенным бандитизмом. По его словам, многочисленные жалобы граждан на незаконные действия коллекторов требуют принятия жестких мер, в частности, запрета на уступку прав третьим лицам. Об этом сообщает «Инфо 24».

В российском законодательстве коллекторская деятельность регулируется Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Этот закон устанавливает достаточно строгие правила работы коллекторов, направленные на защиту должников от неправомерных действий.

«На этом рынке надо наводить порядок. Мы предлагаем запретить в договорах уступку прав третьим лицам, и на этом будет поставлен крест на узаконенном бандитизме», — подчеркнул Гартунг.

Закон не запрещает коллекторскую деятельность, но строго её регулирует, защищая права должников. Если коллекторы нарушают закон, должник имеет право обратиться в правоохранительные органы и суд для защиты своих интересов.