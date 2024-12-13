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Радиоточка вернулась в квитанции петербуржцев: дозвониться до РСВО невозможно

Петербуржцы, отказавшиеся от услуги проводного радио много лет назад, обнаружили в декабрьских квитанциях плату за радиоточку около 140 рублей. Пользователи Сети обсуждали это в социальных сетях. Местные депутаты столкнулись с этой проблемой. Возвращение платы за услугу, которой многие уже давно не пользуются, вызвало недоумение у жителей города.

Радиоточка вернулась в квитанции петербуржцев: дозвониться до РСВО невозможно
Фото: pxhere

 

Объявления в парадных рекомендуют звонить в ФГУП РСВО для отказа от услуги, чтобы избежать дальнейших начислений. Однако дозвониться до организации, по отзывам жителей и журналистов, крайне сложно. Некоторые жители смогли добиться обещания перерасчета, но многие жаловались на невозможность связаться с операторами. Плата за радиоточку в единой квитанции ЕИРЦ СПб появилась еще в 2021 году, о чем тогда сообщало ФГУП РСВО.

В организации подтвердили, что включение платы за радиоточку в квитанции — это попытка возобновить предложение услуги проводного вещания. Компания заявила о поэтапном информировании жителей через объявления в подъездах, сайты управляющих компаний и свой собственный сайт. РСВО подчеркнуло, что начисление является офертой, которую абонент может принять или отклонить. ЕИРЦ СПб, в свою очередь, действует на основании данных, предоставленных РСВО.

Возвращение платы за радиоточку в квитанциях произошло на фоне акцента на преимуществах услуги на сайте ФГУП РСВО. В сообщении подчеркивается независимость проводного радио от электроэнергии и его роль в системе оповещения петербуржцев в чрезвычайных ситуациях, включая угрозы природного, техногенного и военного характера.

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