РКН ограничил доступ к мессенджеру Viber

Роскомнадзор заблокировал популярный мессенджер Viber на территории России.

Как сообщил «Аргументы Недели. Петербург», вечером в минувшую пятницу ведомство ограничило доступ к иностранному мессенджеру Viber в стране. Ключевая причина блокировки –нарушение российского законодательства.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что речь идет о той стороне закона, которая регулирует распространение информации. Решение ведомства позволит исключить распространение террористических и экстремистских целей на площадке.

Запрет Viber также позволит исключить варианты использования мессенджера в качестве площадки для вербовки россиян и продажи запрещенных веществ.