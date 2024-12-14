Гузеева проведет новогоднее шоу на Первом канале

В ночь на 1 января россияне увидят шоу «Новогодняя ночь на Первом», ведущей которого выступит актриса Лариса Гузеева.

В роли ведущей будет не только Гузеева, известная российскому зрителю по программе «Давай поженимся», ее коллегой станет актер Максим Аверин. Съемки новогоднего шоу уже стартовали на «Мосфильме». Об этом сообщили журналисты «Комсомольской правды», которые присутствовали в павильоне.

Свой комментарий оставила и сама Лариса Гузеева, выразившая надежду, что грядущее шоу придется по вкусу не только взрослому, но и подрастающему поколениям. Также на грядущий год актриса пожелала всем одиноким сердцам найти то, которое будет биться с ним в унисон.

По словам актрисы, ее новогодний стол будет полон салатов, центральное место в угощениях займет селедка под шубой.