  • 18+

  • Сегодня

    14.12.24, Сб

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.43 €109.01 ¥14.01

Гузеева проведет новогоднее шоу на Первом канале

В ночь на 1 января россияне увидят шоу «Новогодняя ночь на Первом», ведущей которого выступит актриса Лариса Гузеева.

Гузеева проведет новогоднее шоу на Первом канале
фото: baltphoto

В роли ведущей будет не только Гузеева, известная российскому зрителю по программе «Давай поженимся», ее коллегой станет актер Максим Аверин. Съемки новогоднего шоу уже стартовали на «Мосфильме». Об этом сообщили журналисты «Комсомольской правды», которые присутствовали в павильоне.

Свой комментарий оставила и сама Лариса Гузеева, выразившая надежду, что грядущее шоу придется по вкусу не только взрослому, но и подрастающему поколениям. Также на грядущий год актриса пожелала всем одиноким сердцам найти то, которое будет биться с ним в унисон.

По словам актрисы, ее новогодний стол будет полон салатов, центральное место в угощениях займет селедка под шубой.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнее

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнееНовости
На Санкт-Петербургском Лифтовом Заводе под конец года подвели итоги своей работы и ситуации в отрасли в целом. Локализация производства лифтовых деталей — тренд последнего времени — серьезно продвинулась. Еще один острый вопрос в отрасли — кадры. Поэтому часть социальных проектов компании — это обучение и повышение квалификации специалистов. Руководством принято...
Подробнее

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностьюНовости
В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в...
Подробнее