Спаниель спас замерзшего человека в реке на Ленинском проспекте

В Петербурге собака местной жительницы помогла спасти замерзающего мужчину в районе Ленинского проспекта.

Как сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке», все произошло во время прогулки хозяйки с питомцем. Спаниель по кличке Чарли в какой-то момент забеспокоился и потянул девушку к берегу замерзающей реки. Перед глазами гуляющих открылась неожиданная картина.

На берегу водоема лежал человек без признаков движения. Тогда собака стала лаять, оказавшись возле недвижимого тела. Хозяйка незамедлительно вызвала скорую помощь и позвонила спасателям. Сотрудники прибыли на место быстро, поэтому жизнь мужчины удалось спасти.

Несмотря на старания медиков, пострадавший все же получил обморожение.