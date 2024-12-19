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В Петербурге запечатлели редкого трёхпалого дятла

Биолог Павел Глазков в телеграм-канале “Каждой твари по паре” рассказал о редком трёхпалом дятле, которого увидели в поселке Лисий Нос в Приморском районе. Этот вид отличается от других тем, что у него на лапе всего три пальца, вместо обычных четырех.

В Петербурге запечатлели редкого трёхпалого дятла
Фото: телеграмм-канал “Каждой твари по паре”

Самец этого вида имеет яркое лимонно-желтое оперение на голове, что называется “шапочкой”, что делает его уникальным среди других дятлов с красным оперением. Поэтому этого дятла также называют желтоголовым.

Глазков подчеркнул, что трехпалый дятел занесен в Красную книгу Петербурга и Ленинградской области.

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