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Путин обозначил планы перевезти Верховный суд в Петербург

В Петербурге строится судебный квартал. Владимир Путин сообщил об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос о переезде «Русгидро» в Красноярск.

Путин обозначил планы перевезти Верховный суд в Петербург
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Глава государства отметил, что сосредоточение судебной власти в Петербурге позволит отделить ее от президентского офиса и правительства, а также придаст городу статус столицы.

Напомним, что в Северной столице готовится переезд Верховного суда, для чего на Петроградской стороне возводят здания для высшей судебной инстанции, судебного департамента и жилья для судей.

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