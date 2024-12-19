Путин обозначил планы перевезти Верховный суд в Петербург

В Петербурге строится судебный квартал. Владимир Путин сообщил об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос о переезде «Русгидро» в Красноярск.

Глава государства отметил, что сосредоточение судебной власти в Петербурге позволит отделить ее от президентского офиса и правительства, а также придаст городу статус столицы.

Напомним, что в Северной столице готовится переезд Верховного суда, для чего на Петроградской стороне возводят здания для высшей судебной инстанции, судебного департамента и жилья для судей.