Глава «Пассажиравтотранса» Лызин подарит ребенку конструктор в рамках акции «Дерево желаний»

Глава «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин принял участие в благотворительной акции «Дерево желаний», организованной при поддержке администрации Петербурга. Цель акции заключается в помощи детям с ограниченными возможностями и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, в получении желанных новогодних подарков.

В текущем году «Пассажиравтотранс» сделает счастливым восьмилетнего Никиту из Кронштадтского района, который получит перед Новым годом конструктор с теплыми пожеланиями от сотрудников предприятия.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев приняли участие в городской акции «Дерево желаний». В рамках акции глава транспортного ведомства исполнит мечту шестилетнего Ярослава, который получит долгожданный конструктор LEGO City «Космический вездеход и инопланетная жизнь», а также возможность посетить экскурсию в петербургский метрополитен. Вместе с Ярославом на экскурсию отправится его двенадцатилетний брат Виктор, который также получит подарки от комитета по транспорту — нагрудную сумку и набор коллекционных советских значков СССР.

Кроме того, в рамках акции транспортное ведомство подготовило новогодние подарки для ещё двух детей: двухлетнего Романа и трёхлетнего Леонида, каждый из которых получит желанную деревянную железную дорогу с поездами, вагонами и другими деталями.

Акция «Дерево желаний» проводится по всей России с 2014 года. Во всех регионах дети пишут свои желания и в преддверии нового года различные организации исполняют детские желания и дарят подарки.