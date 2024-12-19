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С отменой индексации пенсий в России пересчитают выплаты

В России пенсионная система меняется, что потребует от старшего поколения адаптации к новым правилам, включая прекращение ежегодной индексации пенсий. Однако работающие пенсионеры могут рассчитывать на корректировку своих выплат. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с PRIMPRESS.

С отменой индексации пенсий в России пересчитают выплаты
Фото: pxhere.com

Когда восстановят индексацию

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, не получают дополнительную пенсионную выплату, доступную только после выхода на пенсию. Индексацию планируют восстановить в следующем году, но ее можно получить сейчас без прекращения работы. Самозанятые пенсионеры, не имеющие официального статуса, могут претендовать на индексацию без внесения страховых взносов.

С отменой индексации пенсий в России пересчитают выплаты
Фото: pxhere.com

Когда пересмотрят пенсии

Тем не менее, когда они начнут внести обязательные платежи, индексация будет отменена, однако пенсии будут пересмотрены в августе. Ежегодно трудоустроенным пенсионерам предоставляется дополнительная компенсация, которая определяется на основе вносимых работодателем взносов, при этом максимальная величина этой компенсации ограничена тремя баллами (около 400 рублей), с перспективой возможного повышения в будущем.

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