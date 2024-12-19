С отменой индексации пенсий в России пересчитают выплаты

В России пенсионная система меняется, что потребует от старшего поколения адаптации к новым правилам, включая прекращение ежегодной индексации пенсий. Однако работающие пенсионеры могут рассчитывать на корректировку своих выплат. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с PRIMPRESS.

Когда восстановят индексацию

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, не получают дополнительную пенсионную выплату, доступную только после выхода на пенсию. Индексацию планируют восстановить в следующем году, но ее можно получить сейчас без прекращения работы. Самозанятые пенсионеры, не имеющие официального статуса, могут претендовать на индексацию без внесения страховых взносов.

Когда пересмотрят пенсии

Тем не менее, когда они начнут внести обязательные платежи, индексация будет отменена, однако пенсии будут пересмотрены в августе. Ежегодно трудоустроенным пенсионерам предоставляется дополнительная компенсация, которая определяется на основе вносимых работодателем взносов, при этом максимальная величина этой компенсации ограничена тремя баллами (около 400 рублей), с перспективой возможного повышения в будущем.