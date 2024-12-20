Милонов предложил построить мусороперерабатывающий завод на месте «Дом-2»

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил необычное применение для съемочной площадки скандального реалити-шоу «Дом-2», которая в настоящее время выставлена на продажу. Об этом сообщил News.ru.

По мнению Милонова, на этом месте необходимо построить мусороперерабатывающий завод. Милонов считает, что территория, где снималось «Дом-2», имеет негативную энергетику и «нехорошую ауру» из-за того, для чего она использовалась ранее. Он назвал съемочную площадку «сатанинским капищем», подчеркнув, что эту землю нужно перепрофилировать для более полезных целей.

Депутат заявил, что на этом месте, где раньше «ведьмы сидели у костра и совокуплялись под камеру», теперь можно было бы «спокойно сортировать туалетную бумагу и собачьи экскременты». Милонов, не лишенный чувства юмора, предложил сохранить название «Дом-2» для мусороперерабатывающего комплекса, назвав его «Полигоном для отходов “Дом-2″».