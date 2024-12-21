Экономист Хазин дал прогноз по доллару в случае мирового кризиса

Экономист Михаил Хазин предсказал будущее доллара в случае глобального финансового кризиса, отметив, что его падение не будет резким и внезапным.

По словам Хазина, на начальной стадии кризиса доллар может даже укрепить свои позиции, поскольку в периоды неопределенности инвесторы, компании и частные лица стремятся перевести свои активы в наиболее ликвидные и, на первый взгляд, надежные инструменты – в данном случае, в американскую валюту. Это временно повысит спрос на доллар и, как следствие, его курс.

Однако, как отметил экономист в эфире радио «Говорит Москва», это укрепление будет кратковременным. По мере углубления кризиса инвесторы начнут осознавать, что доллар не так надежен, как они предполагали. Хазин подчеркивает, что текущая экономическая система в значительной степени зависит от устойчивости доллара, и когда эта система начнет давать сбои, доллар начнет терять свою ценность.

Процесс «обнуления» доллара будет разбит на несколько этапов, что сделает его более длительным и постепенным. Хазин прогнозирует, что люди сначала будут наблюдать рост доллара, прежде чем поймут, что он больше не представляет собой надежный актив. В конечном итоге, по мнению экономиста, доллар «рухнет», но это будет не одномоментный обвал, а постепенный процесс, требующий времени.