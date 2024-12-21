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Ученые доказали, что ИИ не способен создавать оригинальные тексты

Ученые доказали, что искусственный интеллект (ИИ) не способен создавать по-настоящему оригинальные тексты. Об этом сообщил «PRO Город Будущего».

Ученые доказали, что ИИ не способен создавать оригинальные тексты
Фото: pxhere

Исследователи разработали специальную программу, которая показала, что такие ИИ, как ChatGPT, хорошо умеют перефразировать, но их тексты остаются вторичными и не обладают новизной. Программа DJ Search, сравнивая тексты, созданные ИИ, с уже существующими публикациями, выявила, что в поэзии люди на 80% более креативны, чем ИИ, в романах — на 100%, а в речах — на 150%.

Ученые пришли к выводу, что ИИ, по сути «попугаи», которые лишь перерабатывают существующую информацию. Они сравнивают ИИ с диджеями, которые делают ремиксы из уже существующих треков. Исследователи считают важным оценивать не только новизну отдельных фраз, но и оригинальность общего повествования. Коллеги соглашаются с тем, что разработанный инструмент может помочь людям избегать шаблонов в текстах.

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