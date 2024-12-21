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Туристы тратят в Петербурге в целом 121 тысячу рублей за поездку

Иностранные туристы, приезжающие в Петербург, в среднем тратят 121 тысячу рублей за поездку.

Туристы тратят в Петербурге в целом 121 тысячу рублей за поездку
Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В 2024 году турпоток из-за рубежа вырос на 46% по сравнению с прошлым годом, достигнув 839 тысяч человек. Особенно заметен рост числа туристов из стран дальнего зарубежья (+73%) и СНГ (+23%). Среди стран СНГ лидируют Белоруссия, Узбекистан и Казахстан. Туристы из этих стран тратят в среднем от 77 тысяч рублей за поездку. Большая часть иностранных гостей приезжает из Азии (59%), а также из стран Ближнего Востока (27%). Наиболее популярны среди них Китай, Иран, Турция и Индия. Поездки в Петербург в основном носят культурно-познавательный характер, а 83% туристов остаются довольны своим отдыхом.

Увеличение турпотока связано с введением электронной визы, безвизовым обменом с Китаем и Ираном, а также активной рекламной кампанией города.

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