Что предсказала мистик дореволюционной России Елена Балаватская

Елена Блаватская — загадочная фигура XIX века, известная своими мистическими трудами и предсказаниями, которые, по её словам, касаются не только России, но и всего мира.

Она предсказывала, что XXI век станет началом новой эпохи, когда эра Кали Юги сменится новым историческим циклом продолжительностью 5000 лет, приносящим значительные изменения. Уже сейчас развитие технологий и Интернета подтверждает её слова.

Блаватская также утверждала, что этот новый цикл будет сопровождаться природными катаклизмами — землетрясениями и ураганами. Примеры, такие как ураган «Катрина» и таяние ледников, уже иллюстрируют её пророчества.

Она предвосхитила слияние науки и магии, утверждая, что современные технологии стирают границы между реальностью и фантастикой. Кроме того, Блаватская говорила о многополярном мире, где человечество научится принимать различные культуры, что приведёт к миру и взаимопониманию.

Однако она также предсказывала увеличение войн и конфликтов в эру Водолея. Несмотря на мрачные прогнозы, Блаватская верила в конечный мир и покой для человечества в этой новой эпохе.