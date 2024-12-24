Путин проведет серию важных встреч в Петербурге в конце декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в нескольких важных мероприятиях в конце декабря в Петербурге.

24 декабря он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в курортном комплексе «Игора» в Ленобласти для обсуждения вопросов миграции и сотрудничества между странами. 25 декабря в Ленобласти пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ, где они обменяются мнениями по международным вопросам и подведут итоги председательства России в СНГ за 2024 год. А 26 декабря Путин будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Армении, и соберет лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также представителей Узбекистана и Кубы. Все эти встречи пройдут в Ленинградской области.

На саммите ЕАЭС, по словам помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, планируется подписать около 20 документов. Одним из ключевых решений станет предоставление Ирану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.