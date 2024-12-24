В Ленобласти решается судьба строительства завода «Русала»

Вопрос о строительстве глиноземного завода компании «Русал» под руководством Олега Дерипаски пока остается нерешенным, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на пресс-конференции.

По словам главы региона, на данный момент ведется предварительная оценка экологических последствий, связанных с возведением предприятия. Дрозденко подчеркнул, что изыскательские работы, предшествующие следующим стадиям проекта, являются крайне важными и могут повлиять на итоговое решение по строительству. Вместе с тем губернатор отметил стратегическую значимость завода для всей стран, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

По словам Дрозденко, что окончательное решение о размещении производства пока не принято.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2023 губернатор области и директор АО «Русский Алюминий Менеджмент» Евгений Никитин подписали соглашение о строительстве глиноземного завода и глубоководного порта в Усть-Луге. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 400 млрд рублей. Согласно плану, первая очередь завода мощностью 2,4 млн тонн должна быть завершена к 2028 году, а вторая — к 2032 году.