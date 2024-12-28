Центробанк готовится значительно повысить ключевую ставку в феврале

Центробанк заявил о вероятности «значительного» повышения ключевой ставки на заседании, запланированном на 14 февраля 2025 года. Это решение может быть принято в случае нового всплеска активности в сфере кредитования, который, по мнению регулятора, способен спровоцировать рост инфляции.

В ходе заседания, состоявшегося 20 декабря, Банком России было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Однако регулятор обратил внимание на потенциальные угрозы, связанные с ускорением роста объемов кредитования. В случае реализации данного сценария Центробанк может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, сообщает abn.agency.

Как подчеркнуло руководство ЦБ в резюме прошедшего заседания, сохранение ключевой ставки в декабре не исключает риск, что рост кредитования в ближайшие месяцы вновь ускорится, а за ним последуют увеличение инфляции и повышение инфляционных ожиданий.

Вместе с тем Банк России отметил, что условия кредитования, сложившиеся с октября этого года, дают основания рассчитывать на более быстрое сокращение темпов роста кредитования и совокупного спроса в 2025 году, чем прогнозировалось в октябрьском докладе регулятора.