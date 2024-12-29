Валерия Меладзе заметили в московском ресторане перед Новым годом

Певец Валерий Меладзе, долгое время не появлявшийся в России, неожиданно вернулся в Москву перед новогодними праздниками. Его заметили в одном из столичных ресторанов, где он был сфотографирован вместе с певицей Славой и ее дочерью Александрой Морозовой.

Именно Александра поделилась снимком в социальных сетях, что вызвало бурное обсуждение среди поклонников в интернете. Меладзе, одетый в стильный костюм, был замечен в ресторане, что стало для многих сюрпризом, поскольку его визит не был анонсирован. Пользователи Сети отметили, что певец практически не изменился с годами.

Возможной причиной возвращения Меладзе в Россию назвали участие в новогодних корпоративах. Также в социальных сетях подчеркнули, что супруга Меладзе Альбина Джанабаева недавно отменила концерт в Аликанте из-за низкого спроса на билеты, и, вероятно, могла приехать в Россию вместе с мужем для выступлений перед более благодарной публикой. У Валерия и Альбины трое детей: Константину 20 лет, Луке 10, и младшей дочери Агате 3 года.