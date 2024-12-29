  • 18+

  • Сегодня

    29.12.24, Вс

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Валерия Меладзе заметили в московском ресторане перед Новым годом

Певец Валерий Меладзе, долгое время не появлявшийся в России, неожиданно вернулся в Москву перед новогодними праздниками. Его заметили в одном из столичных ресторанов, где он был сфотографирован вместе с певицей Славой и ее дочерью Александрой Морозовой.

Валерия Меладзе заметили в московском ресторане перед Новым годом
Фото: Валерий Меладзе. Скриншот из видео

Именно Александра поделилась снимком в социальных сетях, что вызвало бурное обсуждение среди поклонников в интернете. Меладзе, одетый в стильный костюм, был замечен в ресторане, что стало для многих сюрпризом, поскольку его визит не был анонсирован. Пользователи Сети отметили, что певец практически не изменился с годами.

Возможной причиной возвращения Меладзе в Россию назвали участие в новогодних корпоративах. Также в социальных сетях подчеркнули, что супруга Меладзе Альбина Джанабаева недавно отменила концерт в Аликанте из-за низкого спроса на билеты, и, вероятно, могла приехать в Россию вместе с мужем для выступлений перед более благодарной публикой. У Валерия и Альбины трое детей: Константину 20 лет, Луке 10, и младшей дочери Агате 3 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

«Петербургтеплоэнерго» объявило о старте акции «В Новый год – без долгов»

«Петербургтеплоэнерго» объявило о старте акции «В Новый год – без долгов»Деньги
Жителям Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия спишут пени при оплате задолженности до конца 2024 года. Как сообщается на сайте компании «Петербургтеплоэнерго», пени спишут, если погасить долги до 25 декабря 2024 года и оплатить текущие начисления. На сегодня общий размер начисленных пени населению составляет 45 млн рублей. Акция – это...
Подробнее

Загородное строительство: перспективы развития

Загородное строительство: перспективы развитияНовости
Растущий интерес к загородной недвижимости обусловлен желанием людей обрести спокойствие вдали от городской суеты. При этом покупатели всё чаще стремятся создать уникальное жилое пространство, соответствующее их личным предпочтениям и представлениям о комфорте. Дмитрий Фролов, генеральный директор ООО «Строительная Компания «Свой Дом», подчёркивает, что строительство загородного дома представляет собой сложный процесс....
Подробнее