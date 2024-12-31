На сколько и у кого выросли зарплаты в 2024

В 2024 году в Петербурге наблюдается значительный рост медианных зарплат, который составил в среднем 16% по сравнению с 2023 годом. На конец года медианная зарплата в городе достигла 83 400 рублей. Рост зарплат начался с августа и продолжался до конца года на фоне увеличения спроса на рабочую силу и активизации соискателей.

Основные изменения в зарплатах по отраслям коснулись жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ. Их медианная зарплата увеличилась на 28% до 80 000 рублей, что стало самым высоким показателем среди всех отраслей. Однако у дворников прирост составил лишь 13%, и их зарплата остается одной из самых низких на рынке труда — 45 000 рублей.

Также повышение коснулось лесной промышленность и деревообработки. Зарплаты в этой сфере выросли на 27% до 101 900 рублей. Рост связан с налаживанием цепочек поставок после введения санкций.

Сельское хозяйство тоже получило увеличение в заработной плате. Медианные зарплаты увеличились на 27% и составили 84 200 рублей.

Автобизнес также наблюдает рост на 24% до 109 900 рублей, что связано с увеличением продаж автомобилей.

Наибольший рост зарплат наблюдается у специалистов на специальностях руководителей отдела логистики(+37% до 136 800 рублей), системных инженеров(+35% до 110 000 рублей), водителей(+31% до 109 100 рублей), упаковщиков и комплектовщиков(+27% до 74 700 рублей), курьеров(+13% до 117 900 рублей).

Причины роста зарплат

Эксперты связывают рост зарплат с увеличивающимся дефицитом кадров, что заставляет работодателей индексировать зарплаты для привлечения сотрудников. В частности, в сфере ЖКХ наблюдается острый дефицит кадров после оттока мигрантов.

Однако в 2025 году ожидается, что темпы роста зарплат замедлятся, и индексация будет происходить в пределах инфляции. Эксперты считают, что потолок для повышения зарплат уже близок, и дальнейший рост будет зависеть от состояния конкретных компаний и рынков.