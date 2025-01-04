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Опубликован проект реконструкции станции метро «Парк Победы»

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге ожидает значительную реконструкцию, в рамках которой появятся витражный фасад и два мозаичных панно. Проектная документация, подготовленная ЗАО «Институт „Трансэкопроект“», была опубликована на сайте госзакупок 3 января. Архитектурные решения для нового вестибюля разработала «Архитектурная мастерская Сахновского».

Опубликован проект реконструкции станции метро «Парк Победы»
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

По проекту, здание вестибюля будет иметь сложную форму, состоящую из двух окружностей и трапециевидной части, с высотой надземной части 10,850 метров. Чтобы сохранить исторический облик вестибюля, был спроектирован купол диаметром 17,9 метра.

Основные входные группы, ориентированные на улицу Бассейную, будут выполнены в виде витража с алюминиевыми рамами и тонированным остеклением. На фасаде разместится мозаика с изображением Георгия Победоносца, а второе панно, посвященное Нарвским воротам, установят над эскалаторами.

В отделке фасадов и вестибюлей планируется использование светло-серого Мансуровского гранита и мраморной плитки с искусственным рельефом. Купол и потолок будут оформлены финишной штукатуркой и окрашены водоэмульсионной краской.

Интерьерное освещение будет обеспечено 16 прожекторами и 8 линейными светильниками. Ранее петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию, максимальная стоимость которого составляет 3,258 миллиарда рублей, а завершение работ запланировано на 16 августа 2027 года.

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