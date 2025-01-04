МРОТ для Петербуржцев в 2025 году составит более 28 тысяч рублей

В Петербурге с 1 января 2025 года вступили в силу новые законодательные изменения, касающиеся минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пенсионных отчислений. По сообщению пресс-службы Законодательного собрания, МРОТ в городе на Неве увеличился до 28 750 рублей, что на 3750 рублей больше по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 25 000 рублей.

Кроме того, с 2025 года пенсионные выплаты будут индексированы на 7,3% для всех пенсионеров, а не только для неработающих. Также введена прогрессивная шкала налогообложения: для доходов до 2,4 миллиона рублей в год ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%. Для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, а для более высоких доходов — еще больше.

Ставка 13% сохранена для участников специальной военной операции и граждан, работающих на Крайнем Севере.

Кроме того, в Петербурге с начала года введен туристический налог, который составляет 1% от суточной стоимости проживания в гостиницах и других местах временного пребывания. Исключения предусмотрены для определенных категорий граждан, имеющих право на льготы.

Эти изменения направлены на улучшение социального обеспечения граждан и развитие туристической инфраструктуры города.