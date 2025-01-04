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Большие перемены грядут в семье Собчак и Богомолова

Семейная жизнь Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжает вызывать интерес и обсуждения в обществе. Несмотря на слухи о возможном разводе, вызванные изменами и отсутствием взаимопонимания, пара продолжает делиться романтическими моментами в социальных сетях, что разочаровывает их хейтеров. Однако, по прогнозам цифролога Снежаны Сергиевой, наступивший год станет решающим для их отношений.

Большие перемены грядут в семье Собчак и Богомолова
Фото: скриншот видео

Согласно нумерологическим расчетам, 2024 год для Ксении проходил под покровительством цифры 6, символизирующей Влюбленных, что предвещало новый этап в их жизни, в том числе возможность рождения ребенка.

Сергиева уверяет, что если Ксения успешно прошла этот этап, то она должна быть беременной. В противном случае, если пара не сделала правильные выводы, их отношения могут закончиться неудачей.

В 2025 году общественность может узнать правду о судьбе этой звездной семьи. Возможно, мир станет свидетелем радостной новости о беременности Собчак и пополнении в семье, либо же услышит о грандиозном разводе пары, которая когда-то оригинально зарегистрировала свои отношения в Грибоедовском загсе на катафалке.

Судьба этой пары остается под вопросом, и только время покажет, какие перемены их ожидают.

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