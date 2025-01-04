Большие перемены грядут в семье Собчак и Богомолова

Семейная жизнь Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжает вызывать интерес и обсуждения в обществе. Несмотря на слухи о возможном разводе, вызванные изменами и отсутствием взаимопонимания, пара продолжает делиться романтическими моментами в социальных сетях, что разочаровывает их хейтеров. Однако, по прогнозам цифролога Снежаны Сергиевой, наступивший год станет решающим для их отношений.

Согласно нумерологическим расчетам, 2024 год для Ксении проходил под покровительством цифры 6, символизирующей Влюбленных, что предвещало новый этап в их жизни, в том числе возможность рождения ребенка.

Сергиева уверяет, что если Ксения успешно прошла этот этап, то она должна быть беременной. В противном случае, если пара не сделала правильные выводы, их отношения могут закончиться неудачей.

В 2025 году общественность может узнать правду о судьбе этой звездной семьи. Возможно, мир станет свидетелем радостной новости о беременности Собчак и пополнении в семье, либо же услышит о грандиозном разводе пары, которая когда-то оригинально зарегистрировала свои отношения в Грибоедовском загсе на катафалке.

Судьба этой пары остается под вопросом, и только время покажет, какие перемены их ожидают.