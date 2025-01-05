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Ленинградский зоопарк рассказал о роли лосей в рождественских легендах разных стран

В рамках «Марафона пушистых помощников» Ленинградский зоопарк рассказал в своих соцсетях о лосях, которые принято считать еще одним рогатым транспортом зимних волшебников.

Ленинградский зоопарк рассказал о роли лосей в рождественских легендах разных стран
Фото: Unsplash

Как и северные олени, лоси часто помогают Дедам Морозам разных стран. Это копытное животное является частью культурного наследия. Оно часто встречается в северных регионах. В некоторых рождественских легендах Канады лось может заменять оленей в упряжке Санта-Клауса. Лось также является помощником шведского волшебника Юлтомтена, который представляет собой смесь древнего языческого духа и современного рождественского персонажа. В древнескандинавских мифах, связанных с праздником Йоль, аналогом Рождества, в санях могли быть как олени, так и лоси, как символы силы и связи с природой.

Обычно лоси живут поодиночке или небольшими группами, особенно в зимний период, а в период гона самцы могут соперничать за самок. Самки рожают одного или двух лосят весной, которые остаются с матерью около года. Лоси хорошо приспособлены к холодному климату, благодаря густому меху и жировой прослойке.

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