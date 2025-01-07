Научные достижения 2024 года: от ядерных часов до искусственного интеллекта

Прошедший 2024 год выдался непростым в политическом и социальном плане, однако он также стал временем значительных научных достижений. Боевые действия, природные катаклизмы и экологические проблемы ставили перед обществом новые вызовы. Тем не менее, ученые продолжали решать повседневные задачи, связанные с инвалидностью, разработкой новых материалов и развитием искусственного интеллекта. Петербургские исследователи выделили несколько ключевых событий года, которые произвели заметное впечатление в научном сообществе.

В области физики важным открытием стало измерение энергии изомерного состояния ядра тория-229, что приблизило ученых к созданию ядерных часов небывалой точности. Как отметил Дмитрий Глазов из ИТМО, такие часы будут гораздо более точными, чем современные атомные, так как ядро менее чувствительно к внешним воздействиям. Это может привести к новым возможностям в измерении времени, расстояний и даже в поиске темной материи. В астрофизике прорыв связан с работой космического телескопа «Джеймс Уэбб», который открыл древнейшие галактики, недоступные для наблюдения ранее, что ставит под сомнение существующие космологические модели.

В области инфохимии 2024 год ознаменовался получением Нобелевской премии по химии Дэвидом Бейкером, Демисом Хассабисом и Джоном Джампером за их прорывные исследования в области компьютерного синтеза белков и предсказания их структуры. Профессор Екатерина Скорб подчеркнула, что эти достижения вдохновляют студентов и молодых ученых, а новые инструменты позволяют быстрее генерировать молекулы и разрабатывать материалы. Кроме того, активно развиваются самоподдерживающиеся лаборатории, которые могут значительно ускорить процесс научных исследований.

Экономика также не осталась в стороне от научных достижений. Профессор Юлия Вымятнина отметила, что 2024 год стал важным для осмысления и использования искусственного интеллекта в экономических исследованиях. Экономисты исследуют влияние ИИ на рынок труда, регулирование и распределение благосостояния. Работы Антона Коринека из университета Вирджинии стали знаковыми, так как они анализируют, как ИИ может изменить структуру экономики, повысить концентрацию власти и вызвать новые вызовы в области антимонопольного регулирования и социальной стабильности. Эти исследования подчеркивают важность адаптации научных и экономических моделей к быстро меняющемуся миру.

Профессор Юлия Вымятнина также подчеркивает, что анализ экономических последствий изменения климата стал одной из самых важных тем научных исследований. В последние годы экономисты активно исследуют влияние природных катастроф на экономику, объединяя свои усилия с другими учеными, занимающимися прогнозированием этих событий. Основные направления исследований включают изучение воздействия катастроф на экономику в целом и на отдельные сектора, такие как финансовый, а также влияние на здоровье людей, включая психическое здоровье, которое часто игнорируется, но имеет длительные последствия.

В области искусственного интеллекта 2024 год ознаменовался тремя ключевыми открытиями. Научный руководитель лаборатории «Искусство и искусственный интеллект» Олег Лашманов рассказал о новой модели нейронных сетей KAN, которая представляет собой альтернативу классическим перцептронам и позволяет достигать большей точности и интерпретируемости. Кроме того, исследование, посвященное архитектуре трансформеров, выявило ограничения в масштабировании моделей, что требует разработки новых архитектур. Третьим важным открытием стал метод сжатия кэша KV, который значительно снижает вычислительные издержки при использовании генеративных сетей, что делает их более доступными.

Также в 2024 году произошло важное событие для людей с инвалидностью. Инженеры южнокорейского института KAIST представили роботизированный экзоскелет WalkON Suit F1, который позволяет людям с параличом ног надевать его самостоятельно. «Техническое решение фундаментальной проблемы заключается в том, что происходит стыковка спереди: вам не нужно садиться в экзоскелет, вы его просто надеваете, не выходя из инвалидной коляски», — объясняют разработчики. Этот подход значительно упрощает процесс использования экзоскелета, позволяя людям с параличом ног самостоятельно надевать устройство без необходимости пересаживаться из коляски.

Такой экзоскелет представляет собой важный шаг к полноценной жизни и реабилитации людей с инвалидностью. Он не только облегчает процесс восстановления мобильности, но и способствует повышению уверенности и независимости пользователей. Возможность самостоятельно надевать экзоскелет открывает новые горизонты для реабилитации и социальной интеграции, позволяя людям с ограниченными возможностями более активно участвовать в жизни общества.

Таким образом, 2024 год стал временем значительных научных достижений в различных областях, от анализа климатических изменений и их экономических последствий до прорывов в искусственном интеллекте и технологий, улучшающих жизнь людей с инвалидностью. Эти открытия подчеркивают важность междисциплинарного подхода в науке и необходимость интеграции новых технологий в повседневную жизнь.