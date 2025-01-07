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Женщин хотят освободить от больничного во время болезни детей

Депутаты Государственной Думы направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением предоставить женщинам право не выходить на больничный во время болезни их детей, если они могут или хотят продолжать работать. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил об этом в интервью «Российской газете».

Женщин хотят освободить от больничного во время болезни детей
Фото: pxhere.com

С 1 сентября этого года вступают в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь для сотрудников, часто уходящих на больничный, лист нетрудоспособности будет оформляться на три дня. Это нововведение касается и матерей, которые вынуждены чаще брать больничные из-за болезней детей, особенно в случаях, когда ребенку не с кем остаться.

Нилов пояснил, что закрепление в трудовом кодексе права работодателей на предоставление женщинам возможности выбора: уходить на больничный во время болезни ребенка или трудиться удаленно это возможность строить более гибкие, человечные и одновременно эффективные отношения в трудовой сфере, ведь часто возникают ситуации, когда в детском саду карантин, а ребенка одного дома не оставишь. Если род деятельности позволяет работать дистанционно, родителям нужно дать такое право.

Депутат также отметил, что разница между стандартной зарплатой и выплатами по больничному может существенно сказаться на финансовом состоянии семьи.

Таким образом, инициатива депутатов может стать важным шагом к улучшению условий труда для женщин, совмещающих работу и заботу о детях.

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