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Меган Маркл рассказала о «периоде принцессы» у младшей дочери Лилибет

Бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл, в процессе работы над новым кулинарным шоу «С любовью, Меган» поделилась интересными подробностями о своей младшей дочери Лилибет. В сотрудничестве с известным шеф-поваром Адрианом Липскомбом, с которым ее сблизили общие интересы и опыт воспитания детей, Меган отметила, что Лилибет вошла в так называемый «период принцессы». Это время, когда девочка проявляет интерес к принцессам и сказочным историям, что стало темой их разговоров.

Меган Маркл рассказала о «периоде принцессы» у младшей дочери Лилибет
Фото: скриншот видео

Премьера нового телевизионного проекта намечена на 15 января и будет состоять из восьми эпизодов по 33 минуты каждый. Шоу обещает познакомить зрителей с простыми, но изысканными кулинарными рецептами в компании знаменитых друзей Меган, среди которых такие известные личности, как Эбигейл Спенсер и Минди Калинг. Последняя описала свое участие в проекте как «один из самых гламурных моментов» в ее жизни.

Тем не менее, проект уже столкнулся с критикой до своего официального старта. В защиту Меган выступил шеф-повар Адриан Липскомб, который резко осудил предвзятое отношение к шоу. Он подчеркнул доброту и приземленность Маркл, вспомнив их беседы о семьях, детях и их «принцессных» периодах, а также о фильмах для детей и, конечно, о еде.

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