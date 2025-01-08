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XIII Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая

XIII Петербургский международный юридического форум (ПМЮФ), состоится с 19 по 21 мая 2025 года. Об этом сообщило министерство юстиции Российской Федерации. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отметил, что форум зарекомендовал себя как важная площадка для конструктивного диалога между юристами и специалистами в области права.

XIII Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая
Фото: скриншот видео

В прошлом году в ПМЮФ-2024 приняло участие около пяти тысяч юристов из России и 80 стран мира. Чуйченко подчеркнул, что с каждым годом интерес к форуму неуклонно растет, особенно со стороны участников из азиатских, арабских, африканских и латиноамериканских стран, что свидетельствует о его международной значимости.

На Петербургском международном юридическом форуме разрабатываются предложения, способствующие развитию юридических институтов и улучшению правоприменительной практики. Это мероприятие продолжает оставаться важной вехой в сфере юриспруденции, объединяя профессионалов для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом.

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