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Зацепин рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в Россию ради собственных похорон

Певец Павел Зацепин выразил мнение, что Алла Пугачева вернется в Россию только ради своих похорон. В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что певица уехала из страны навсегда и жестко придерживается этого решения, но добавив, что многие предпочитают покоиться на родной земле, а не за границей.

Зацепин рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в Россию ради собственных похорон
Фото: скриншот видео

Продюсер Сергей Дворцов также высказал свои мысли о возможном возвращении Пугачевой, предположив, что она может вернуться в 2025 году из-за нерешенных дел. Дворцов отметил, что у певицы нет статуса иноагента, что позволяет ей посещать страну. Он считает, что, несмотря на потерю статуса примадонны, Пугачева будет стремиться восстановить свое влияние в российском шоу-бизнесе.

Ситуация вокруг возвращения Аллы Пугачевой продолжает вызывать интерес и обсуждения в обществе, и многие поклонники надеются на ее возвращение на родную сцену.

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