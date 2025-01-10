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Юрист Адамс рассказал, что россияне смогут лишиться земли без суда

Россияне могут потерять свои земельные участки без суда, если они не используются по назначению или не сданы в аренду на протяжении трех и более лет. Об этом юрист Давид Адамс рассказал News.ru.

Юрист Адамс рассказал, что россияне смогут лишиться земли без суда
Фото: pxhere

Новые правила, вступившие в силу с 1 января 2025 года, позволяn автоматически передавать такие «невостребованные» земельные доли в муниципальную собственность без судебного разбирательства. Это касается участков, не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Участки, зарегистрированные в ЕГРН, даже при отсутствии использования, не подпадают под эту процедуру.

Процесс передачи начинается с инвентаризации земель местными властями, составления списка невостребованных участков и утверждения этого списка на собрании собственников или администрацией. Это нововведение, по словам Адамса, в первую очередь затронет владельцев заброшенных земельных участков, приобретенных в 1990-х годах и не оформленных должным образом.

Чтобы сохранить право на землю, собственникам необходимо зарегистрировать свои участки в ЕГРН. Если участок не нужен, он может быть добровольно передан в муниципальную собственность через Росреестр с помощью МФЦ. Юрист подчеркнул, что регистрация участков в ЕГРН позволит защитить право собственности и в будущем распоряжаться землёй по своему усмотрению.

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