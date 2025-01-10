Академик Зверев рассказал, что метапневмовирус особо опасен для младенцев и пожилых

Вспышка метапневмовируса в Китае, зафиксированная в начале января, вызывает обеспокоенность. Вирусолог отмечает, что наибольшую угрозу эта инфекция может представить для детей до года и пожилых людей с хроническими заболеваниями. В этих группах метапневмовирус может протекать особенно тяжело.

В Китае, Малайзии, Гонконге и Казахстане фиксируются случаи заражения. По данным китайских властей, наибольшее количество инфицированных – подростки до 14 лет в северных провинциях. Анализ респираторных проб в китайских больницах в период с 23 по 29 декабря показал, что среди множества респираторных инфекций метапневмовирус был обнаружен в сравнительно небольшом количестве случаев.

Роспотребнадзор подтверждает отслеживание ситуации, но предостерегает, что вирус может проявляться распространенными симптомами, такими как насморк, кашель, повышение температуры и одышка. Передача вируса происходит воздушно-капельным путём. Точное число подтвержденных случаев заражения пока не известно.

Важно отметить, что специфического лечения от метапневмовируса нет, поэтому при появлении симптомов необходимо обратиться к врачу. Профилактика подразумевает тщательное мытьё рук, дезинфекцию поверхностей, избегание контактов с инфицированными лицами и соблюдение санитарных норм.

Академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, заявил, что метапневмовирус — распространенный возбудитель ОРВИ, составляющий от 0,1% до 1% всех респираторных инфекций. Он подчеркнул, что вирус всегда был, есть и будет.

Зверев предупредил, что метапневмовирус особенно опасен для младенцев до года, у которых заболевание может осложниться пневмонией, а также для пожилых людей с хроническими заболеваниями. Он отметил, что специфического лечения метапневмовируса, как и других ОРВИ (кроме гриппа), нет, поэтому применяется только симптоматическая терапия.

В свою очередь, Александр Бутенко, руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, заявил, что нет оснований для паники и разговоров о пандемии. Он подчеркнул, что данных о метапневмовирусе пока недостаточно – нет точного количества подтвержденных случаев, а сама болезнь изучена недостаточно, и даже не ясно, к какому роду она относится.

Бутенко также опроверг сообщения о высокой летальности (30-43%) метапневмовируса, назвав их недостоверными. Он отметил, что даже у таких опасных инфекций, как Эбола, натуральная оспа и COVID-19, летальность была значительно ниже (хотя и высока в определенных случаях).

Вирусологи призывают дождаться большего количества данных о метапневмовирусе и не поддаваться панике.