Из-за сильных ливневых осадков может увеличиться время обслуживания в Пулково

О возможном увеличении времени обслуживания в пятницу и субботу из-за сильных ливневых осадков, ожидаемых в виде снега и дождя сообщила пресс-служба аэропорта Пулкова.

В условиях сложной погоды аэропорт продолжает обеспечивать обслуживание рейсов, проводя попеременную очистку взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, а также противообледенительную обработку воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, однако могут привести к увеличению времени обслуживания.

Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний перед вылетом.