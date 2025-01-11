  • 18+

  • Сегодня

    11.01.25, Сб

    Погода

    +0°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.91 €105.05 ¥13.69

В Петербурге первоклассник напал на сверстника во время урока

В Московском районе Петербурга произошел инцидент, когда первоклассник напал на своего сверстника во время урока, пытаясь его задушить. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика в интервью «Известиям» 10 января.

В Петербурге первоклассник напал на сверстника во время урока
Фото: скриншот видео

По словам женщины, нападавший подполз на четвереньках к её ребенку, разорвал его работу, обругал и стал душить. Это уже второй случай агрессии со стороны этого мальчика: аналогичный инцидент произошел в декабре. 

У пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей, и его мать написала заявление в полицию. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Мать пострадавшего утверждает, что с сентября по январь нападавший неоднократно дрался с другими детьми, порвал их вещи и даже укусил одного из одноклассников. Родители школьников неоднократно жаловались на агрессивное поведение этого ученика, и 14 человек направили жалобы директору школы.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Что жители Петербурга и Ленобласти смотрели на новогодних каникулах

Что жители Петербурга и Ленобласти смотрели на новогодних каникулахНовости
Просмотр любимых фильмов, сериалов и телепередач — одна из главных традиций россиян в праздничные выходные. Какой контент в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года выбирали петербуржцы и ленинградцы, выяснили аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС. Так, в самом начале зимних каникул жители обоих регионов чаще смотрели...
Подробнее

В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити»

В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити»Новости
Основная цель — помочь школьникам средних и старших классов определиться с выбором будущей профессии в области информационных технологий. В рамках инициативы 300 волонтеров МТС будут проводить занятия, на которых расскажут о новых цифровых технологиях и их применении в профессиональной деятельности. Проект охватывает пять городов, включая Москву, Нижний Новгород, Смоленск и...
Подробнее