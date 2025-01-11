В Петербурге первоклассник напал на сверстника во время урока

В Московском районе Петербурга произошел инцидент, когда первоклассник напал на своего сверстника во время урока, пытаясь его задушить. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика в интервью «Известиям» 10 января.

По словам женщины, нападавший подполз на четвереньках к её ребенку, разорвал его работу, обругал и стал душить. Это уже второй случай агрессии со стороны этого мальчика: аналогичный инцидент произошел в декабре.

У пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей, и его мать написала заявление в полицию. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Мать пострадавшего утверждает, что с сентября по январь нападавший неоднократно дрался с другими детьми, порвал их вещи и даже укусил одного из одноклассников. Родители школьников неоднократно жаловались на агрессивное поведение этого ученика, и 14 человек направили жалобы директору школы.