Петербургский журналист и телеведущий Игорь Апухтин умер на 65-м году жизни

Петербургский журналисты Игорь Апухтин скончался 10 января. Об этом сообщила радиостанция MOTORADIO в своей группе «ВКонтакте», не уточняя причину смерти.

В публикации выражены соболезнования семье и близким, отмечая Апухтина как выдающегося профессионала, преданного своему делу.

Игорь Апухтин начал свою карьеру в 1980-х на ленинградском телевидении, работая над проектами «Телестанция ФАКТ», «Информ ТВ» и «Региональное телевидение». В начале 1990-х он был информредактором и ведущим на «Радио РОКС». В последние годы вел программу «Мир скорости» на MOTORADIO.