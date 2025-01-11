Раскрыты предсказания Нострадамуса на 2025 год: трудней этот год, чем был год предыдущий

Мишель Нострадамус, знаменитый предсказатель, известный своими загадочными пророчествами, вновь привлекает внимание своими предсказаниями на 2025 год. В своих катренах Нострадамус описывает ряд глобальных кризисов, включая экономический упадок, истощение ресурсов, нехватку электроэнергии и голод. В одном из своих катренов он предупреждает о «великом голоде», который станет всеобщим: «Он будет обширным и столь долгим, что люди станут отрывать корни от деревьев и младенцев от груди».

Кроме того, Нострадамус предсказывает возможные межрелигиозные конфликты в Европе, утверждая, что 2025 год будет труднее предыдущего.

Он также указывает на растущую роль России, которая может стать духовным и культурным центром мира, привлекая народы за советом и спасением. В своих предсказаниях Нострадамус также касается Бразилии и её амазонских лесов, называя их «садом мира», который столкнётся с угрозами.

Несмотря на тревожные прогнозы, Нострадамус говорит о надежде на «золотую эпоху», которая начнётся с наступлением «эры Водолея».

Он предсказывает, что человечество сможет преодолеть катаклизмы и обрести мир, когда «свет Водолея озарит тьму, принесёт покой и завершение хаоса». Однако, как и всегда, точность его предсказаний остаётся под вопросом, и интерпретации его катренов продолжают вызывать споры среди исследователей и интересующихся.