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Инсайдер раскрыл неожиданную реакцию королевской семьи на шоу Меган Маркл на Netflix

Королевская семья не сделала официальных заявлений по поводу предстоящего кулинарного шоу Меган Маркл, однако за закрытыми дверями, похоже, Виндзоры разделяют схожие мнения о проекте.

Инсайдер раскрыл неожиданную реакцию королевской семьи на шоу Меган Маркл на Netflix
Фото: скриншот видео

Несмотря на предшествующие проекты Меган и принца Гарри, которые вызывали недовольство в королевских кругах, в беседе с The Daily Mail актер Ричард Иден поделился, что королевская семья не испытывает беспокойства по поводу нового шоу. Источник во дворце передал Идену, что королевская семья надеется на успешный старт программы. Один из источников отметил: «Все хотят, чтобы это шоу было успешным, так как это может предотвратить использование королевских связей в будущем».

Меган объявила, что ее новое шоу «С любовью, Меган» выйдет на Netflix 15 января и будет состоять из восьми эпизодов, в которых герцогиня Сассекская будет готовить вместе со своими знаменитыми друзьями.

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