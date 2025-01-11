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Ретро-микроавтобус, покоривший немецких автолюбителей: УАЗ «Буханка» завоевывает Европу

Советский микроавтобус УАЗ-452, известный как «Буханка», стал неожиданной сенсацией на европейском рынке. Основатель баварской компании Made in Russia Дмитрий Шваб объясняет его популярность в Германии.

Ретро-микроавтобус, покоривший немецких автолюбителей: УАЗ «Буханка» завоевывает Европу
Фото: скриншот видео

Эксперт считает, что в эпоху стандартизации европейцы ищут автомобили с характером, и «Буханка» отвечает этим запросам. Немцы ценят её просторный салон, превосходящий Volkswagen Multivan, и уникальную опцию для сна.

Техническая простота «Буханки» позволила владельцам самостоятельно модернизировать автомобили. Многие переоборудовали их в автодома, что давало налоговые льготы. Однако геополитические события 2022 года и санкции остановили поставки микроавтобуса в Европу.

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