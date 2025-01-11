Раскрыты тайны сознания человеческого мозга: жизнь после физической смерти

Ученые раскрыли секретные исследования Пентагона о жизни и смерти. Доклад «Анализ и оценка процесса “Шлюз”» из 1980-х утверждает, что смерть — это лишь физический процесс, а душа реинкарнирует.

Исследование, подготовленное подполковником Уэйном М. Макдоннелом, утверждает, что душа после смерти ищет новое тело, сохраняя жизненный опыт. Макдоннел описывает душу как энергию, существующую за пределами реальности и переходящую в новое состояние после смерти.

Однако современная наука не подтверждает эту теорию, и необходимо критически подходить к гипотезе реинкарнации и поискам энергетических сгустков. Исследование ставит важные вопросы о природе сознания и жизни после смерти, требуя дальнейшего научного изучения.