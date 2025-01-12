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Синоптик рассказал когда закончится снегопад

Снегопад в Петербурге прекратится после 3-4 часов дня воскресенья, сообщил синоптик из центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик рассказал когда закончится снегопад
Фото: pixhere.com

По его словам, на погоду в Северной столице повлияет холодная тыловая часть циклона с центром над Псковской областью. В городе продолжается метель, температура днем ожидается от-2 до -4 градусов в Петербурге и от -1 до -6 градусов в Ленинградской области.

Северный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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