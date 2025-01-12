Победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков скончался в 41 год

Неоднократный победитель марафона «Белые ночи» проходящего в Петербурге Михаил Быков скончался в больнице на 42-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти не смогли. Об этом сообщил ТАСС.

Коллеги Михаила сообщили, что в Новый год он чувствовал себя хорошо, но 5 января у него началось недомогание, которое он принял за ОРВИ. Отказавшись от скорой помощи, он был госпитализирован лишь на следующий день в полубессознательном состоянии. Последние два дня спортсмен провел в коме.

Михаил Быков был мастером спорта России, основал школу бега «Типичный марафонец», дважды выигрывал марафон «Белые ночи» и занимался музыкой под псевдонимом Миша Летний.