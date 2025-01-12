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Победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков скончался в 41 год

Неоднократный победитель марафона «Белые ночи» проходящего в Петербурге Михаил Быков скончался в больнице на 42-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти не смогли. Об этом сообщил ТАСС.

Победитель марафона «Белые ночи» Михаил Быков скончался в 41 год
Фото: скриншот видео

Коллеги Михаила сообщили, что в Новый год он чувствовал себя хорошо, но 5 января у него началось недомогание, которое он принял за ОРВИ. Отказавшись от скорой помощи, он был госпитализирован лишь на следующий день в полубессознательном состоянии. Последние два дня спортсмен провел в коме.

Михаил Быков был мастером спорта России, основал школу бега «Типичный марафонец», дважды выигрывал марафон «Белые ночи» и занимался музыкой под псевдонимом Миша Летний.

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