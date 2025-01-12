На запасные аэродромы перенаправлены 33 самолета, летевшие до Петербурга

В районе петербургского аэропорта Пулково продолжаются сильные снегопады. В связи с этим воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов. Ожидается, что ограничения будут действовать до 13:20 по московскому времени.

По данным на 12:35 12 января, 33 самолета, направлявшихся в Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, преимущественно в Москве.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД продолжают мониторинг ситуации в Пулково в интересах пассажиров.

Работа аэродромных служб Пулково зафиксирована на видео пресс-службы компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор Пулково).