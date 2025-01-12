Обнародовано последнее пророчество Матроны Московской

В последние годы своей жизни блаженная Матрона Московская, известная российская святая, проживала на Сходне. За три дня до своей смерти она предсказала свой уход и пригласила священника для исповеди и причастия.

Матрона предсказала начало Великой Отечественной войны за пять лет до 1941 года и молилась за победу, зная, что Гитлер и его армия потерпят поражение. Она оставила множество пророчеств, некоторые из которых стали ясны лишь спустя время. Например, о 1990-х годах она говорила: «Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую». Она также предостерегала о пороках, распространяемых Западом, и говорила о важности веры в Бога для сохранения России.

Даже на пороге смерти Матрона продолжала принимать людей, помогая им до последнего момента. Перед кончиной она попросила похоронить её напротив храма, чтобы слышать молитвы. Она была похоронена на Даниловском кладбище в Москве, где действовал храм.

Среди её последних слов было пророчество о том, что после её смерти могила будет запущена, но со временем люди снова начнут приходить к ней за помощью. Так и произошло: до 1993 года её могила была известна лишь немногим, но после выхода книги о её жизни и чудесах, интерес к ней возрос. В 1999 году, 2 мая, Матрона Московская была канонизирована благодаря усилиям патриарха Алексия.