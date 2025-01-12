Артемий Лебедев назвал самый отвратительный советский фильм

Российский дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев назвал «самым отвратительным» советским фильмом «Три мушкетера», вызвав бурную реакцию в Сети.

В своем обзоре на платформе «ВКонтакте» блогер и дизайнер заявил, что ничего более отвратительного он не видал.

Несмотря на критику по отношению к фильму, он поздравил Михаила Боярского, сыгравшего д’Артаньяна, с юбилеем и наградой «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Пользователи разделились во мнениях: одни осудили Лебедева за неуважение к классике, другие поддержали его, выразив недовольство экранизацией.