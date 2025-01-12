  • 18+

  • Сегодня

    12.01.25, Вс

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.91 €105.05 ¥13.69

Артемий Лебедев назвал самый отвратительный советский фильм

Российский дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев назвал «самым отвратительным» советским фильмом «Три мушкетера», вызвав бурную реакцию в Сети.

Артемий Лебедев назвал самый отвратительный советский фильм
Фото: скриншот видео

В своем обзоре на платформе «ВКонтакте» блогер и дизайнер заявил, что ничего более отвратительного он не видал.

Несмотря на критику по отношению к фильму, он поздравил Михаила Боярского, сыгравшего д’Артаньяна, с юбилеем и наградой «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Пользователи разделились во мнениях: одни осудили Лебедева за неуважение к классике, другие поддержали его, выразив недовольство экранизацией.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Что жители Петербурга и Ленобласти смотрели на новогодних каникулах

Что жители Петербурга и Ленобласти смотрели на новогодних каникулахНовости
Просмотр любимых фильмов, сериалов и телепередач — одна из главных традиций россиян в праздничные выходные. Какой контент в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года выбирали петербуржцы и ленинградцы, выяснили аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС. Так, в самом начале зимних каникул жители обоих регионов чаще смотрели...
Подробнее

В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити»

В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити»Новости
Основная цель — помочь школьникам средних и старших классов определиться с выбором будущей профессии в области информационных технологий. В рамках инициативы 300 волонтеров МТС будут проводить занятия, на которых расскажут о новых цифровых технологиях и их применении в профессиональной деятельности. Проект охватывает пять городов, включая Москву, Нижний Новгород, Смоленск и...
Подробнее