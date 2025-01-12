Туры в Гренландию начали предлагать в Петербурге

Туристические агентства Петербурга начали предлагать экскурсии в Гренландию, сообщил «Деловой Петербург».

Несмотря на высокие цены, туры доступны на многих сайтах компаний. Один из вариантов это круизный тур, цена на который начинается от 1 миллиона рублей.

Маршрут включает Лонгйир, административный центр норвежской провинции Свальбард, Гренландское море и Восточную Гренландию, завершаясь в Рейкьявике, столице Исландии.

Гренландия — крупнейший остров мира, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его длина — 2700 километров в одном направлении, а в другом — 1300 километров. Остров по площади уступает только Австралии.