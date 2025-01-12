  • 18+

  • Сегодня

    12.01.25, Вс

    Погода

    -3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.91 €105.05 ¥13.69

Туры в Гренландию начали предлагать в Петербурге

Туристические агентства Петербурга начали предлагать экскурсии в Гренландию, сообщил «Деловой Петербург».

Туры в Гренландию начали предлагать в Петербурге
Фото: pxhere.com

Несмотря на высокие цены, туры доступны на многих сайтах компаний. Один из вариантов это круизный тур, цена на который начинается от 1 миллиона рублей.

Маршрут включает Лонгйир, административный центр норвежской провинции Свальбард, Гренландское море и Восточную Гренландию, завершаясь в Рейкьявике, столице Исландии.

Гренландия — крупнейший остров мира, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его длина — 2700 километров в одном направлении, а в другом — 1300 километров. Остров по площади уступает только Австралии.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Что жители Петербурга и Ленобласти смотрели на новогодних каникулах

Что жители Петербурга и Ленобласти смотрели на новогодних каникулахНовости
Просмотр любимых фильмов, сериалов и телепередач — одна из главных традиций россиян в праздничные выходные. Какой контент в период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года выбирали петербуржцы и ленинградцы, выяснили аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС. Так, в самом начале зимних каникул жители обоих регионов чаще смотрели...
Подробнее

В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити»

В Петербурге стартовал образовательный проект «Виртуалити»Новости
Основная цель — помочь школьникам средних и старших классов определиться с выбором будущей профессии в области информационных технологий. В рамках инициативы 300 волонтеров МТС будут проводить занятия, на которых расскажут о новых цифровых технологиях и их применении в профессиональной деятельности. Проект охватывает пять городов, включая Москву, Нижний Новгород, Смоленск и...
Подробнее