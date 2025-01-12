Как правильно кататься на «ватрушках» и не получить переломы и сотрясение

Зимой, особенно во время новогодних каникул, катание на «ватрушках» становится одним из самых популярных развлечений. Однако этот вид досуга может представлять серьезную опасность.
Как сообщило «Федерал Пресс», ежегодно жители городов и сел получают травмы при скоростном спуске на тюбингах. В начале 2025 года произошло несколько инцидентов, подчеркивающих риски такого катания.
В среду 8 января в Выборгском районе Петербурга семилетний мальчик, катаясь на тюбинге, врезался в дерево и не смог встать. Свидетели вызвали скорую помощь, и, к счастью, госпитализация не потребовалась. Также, в деревне Бережки Ленинградской области аналогичный случай произошел с 13-летним подростком, который также врезался в дерево и ушиб правую лопатку, получив направление на амбулаторное лечение.
Не только дети подвергаются риску. Так например в Всеволожском районе 45-летняя женщина ударилась головой об землю после спуска с горы. В Сланцевском районе 47-летняя женщина, катаясь на «ватрушке», привязанной к квадроциклу, врезалась в дерево и получила серьезные травмы, включая перелом ребер и ушиб почки.
Тюбинги могут развивать скорость до 60 км в час, и управлять ими практически невозможно, что делает их опасными. В связи с этим управление Следственного комитета по Ленобласти вновь напомнило о важности соблюдения мер безопасности.
Главным из них является выбор подходящей ватрушки, которая должна соответствовать размеру и весу катающегося. Также необходимо следить за правильным надуванием тюбинга и кататься только на специально оборудованных площадках с защитными бортиками.
Кроме того, на «ватрушке» запрещено кататься вдвоем, необходимо правильно садиться, откидываясь назад и сгибая ноги в коленях. Запрещается катание стоя, на коленях или лежа на животе, а также запрыгивание на тюбинг с разбега. Важно помнить, что связывать тюбинги между собой или привязывать их к автомобилям крайне опасно.
Соблюдение этих правил поможет избежать серьезных травм и сделать катание на «ватрушках» безопасным и приятным развлечением.