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Мужчина устроил непристойное шоу на глазах у сотрудницы ПВЗ в Петербурге

В Петербурге в пункте выдачи заказов произошел инцидент, который шокировал посетителей и сотрудников. 19-летняя работница ПВЗ стала жертвой непристойного поведения мужчины, который зашел в помещение и начал мастурбировать, спустив штаны. В процессе он предложил девушке прикоснуться к нему, но получил решительный отказ. Об этом сообщил 78.ru.

Мужчина устроил непристойное шоу на глазах у сотрудницы ПВЗ в Петербурге
Фото: скриншот видео

Когда сотрудница попытались выгнать мужчину, он заявил, что у него есть пистолет, и пообещал дождаться девушку после работы. К счастью, встреча не состоялась, так как полиция уже начала поиски нарушителя. 

Инцидент вызвал широкий резонанс и обсуждение вопросов безопасности в общественных местах.

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