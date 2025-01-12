«Он не заслуживает стать калекой в хоккее» – Ротенберг о Кузнецове

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с форвардом Евгением Кузнецовым, который получил серьезную травму в матче против ЦСКА 25 декабря.

Кузнецов травмировался во втором периоде, получив удар плечом в голову от защитника армейцев Владислава Провольнева.

Ротенберг отметил, что клуб не собирается форсировать возвращение Кузнецова в состав, подчеркивая важность его здоровья.

Тренер добавил, что Кузнецов «не заслуживает стать калекой в хоккее», и команда будет работать над его восстановлением, не рискуя здоровьем игрока. Ротенберг заверил, что Кузнецов обязательно сыграет в этом сезоне, когда будет готов на 100%.

Тренер также напомнил, что в команде есть и другие травмированные игроки, такие как Валентин Зыков и Михаил Воробьёв, возвращения которых также ждут с нетерпением.