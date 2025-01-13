По пути на работу 29% россиян читают книги

Россияне рассказали, как проводят время в пути на работу. Согласно опросу Superjob, большинство опрошенных (29%) предпочитают чтение, 14% — прослушивание музыки. На третьем месте — сон и просмотр новостей в интернете (по 12%). 7% смотрят фильмы или сериалы, а 6% — занимаются подготовкой к работе, планированием и распределением задач. Меньше всего популярны разговоры с коллегами, медитация и другие виды активного отдыха.

Исследование, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян, показало, что 22% респондентов не занимаются ничем в пути. Женщины чаще мужчин читают книги (35% против 23%) и общаются с близкими по телефону (3% против 1%). Также больше женщин сообщают, что ничего не делают в дороге (26% против 17%). Мужчины же чаще выбирают прослушивание музыки (15% против 12%), сон (15% против 9%) и планирование дня (8% против 4%). Оба пола одинаково интересуются новостями и фильмами.

Результаты прошлого года показали, что каждый пятый россиянин засыпает в общественном транспорте, а 10% – на работе. Среди профессий, где подобное поведение встречается чаще – работники строительной и недвижимости. Лишь 13% респондентов остаются бодрыми к вечеру.