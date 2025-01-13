Нутрициолог Ковалева объяснила, как аккуратно переключиться с «оливье» на правильное питание

Череда новогодних застолий позади. Кто-то смог воздержаться от перееданий и алкогольных возлияний, другие, наоборот ни в чем себе не отказывали и по завершению каникул почувствовали прибавку в весе и возникшее желание перейти на правильное питание. Как правильно перейти с «праздничного» питания на правильное, объяснила Gazeta.SPb нутрициолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева.

Переход с «оливье» на правильное питание — это не резкий поворот на 180 градусов, а скорее плавная дорога к новым привычкам. Не стоит себя мучить строгими ограничениями, лучше двигаться постепенно, в комфортном для себя темпе, уточнила нутрициолог. Резкое ограничение пищи и калорийности может вызвать обезвоживание, снижение сахара в крови, замедлить метаболизм и ослабить иммунную систему.

Переход должен быть плавным обязательно, чтобы избежать неприятных симптомов, таких как слабость, головные боли и головокружение, тремор, раздражительность и даже обморок.

«Вот как можно сделать этот переход более комфортным: необходимо начинать с малого: не нужно отказывать себе во всем сразу. Сначала исключите из рациона жирную пищу, через несколько дней откажитесь от мучного, еще через 2-3 дня уберите сладкое. Если не получается отказаться от сладкого или хлеба-ешьте эти продукты маленькими порциями в первой половине дня до 14:00. Когда организм напитается полезными нутриентами-отказаться будет проще», — объяснила Ковалева.

Самое важное — не нужно винить себя за невозможность отказаться от всего и сразу и бросать начатое. Возьмите это под контроль и продолжайте менять привычки.

Также стоит добавить в рацион свежие овощи и фрукты, цельнозерновые каши. Майонез можно заменить на нежирный йогурт, сметану или горчицу. Обязательно нужно есть рыбу, курятину, бобовые — это отличный источник белка.

Конечно, не стоит забывать о физической активности, следует больше ходить пешком, использовать вместо лифта лестницу. Утро можно начинать с лимфодренажной или суставной зарядки.