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Неизвестный угрожал пассажирам автобуса в Петербурге и скрылся

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга начали поиски неизвестного мужчины, угрожавшего пассажирам рейсового автобуса. Инцидент произошел в воскресенье, 12 января, когда 41-летний водитель автобуса сообщил в полицию о дебоше в салоне.

Неизвестный угрожал пассажирам автобуса в Петербурге и скрылся
Фото: Baltphoto

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина начал угрожать пассажирам предметом, похожим на пистолет, а затем вышел на остановке «Железнодорожная станция «Обухово». Конфликт произошел в автобусе № 96, который курсирует по маршруту «Купчино — Обухово». Обслуживает его московская компания «Домтрансавто».

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранительные органы ищут злоумышленника.

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