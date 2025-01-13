Петербуржцам рассказали, какие зоны платной парковки будут чистить от снега в понедельник

Владельцам автомобилей в Петербурге советуют изучить адресный перечень мест, где 13 января будут чистить от снега зоны платной парковки и крыши рядом стоящих домов.

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» публикует порайонный список улиц, чтобы информировать водителей и обеспечить своевременную уборку зоны платной стоянки. Припаркованные в понедельник по указанным адресам авто будут мешать уборке, отметили в учреждении.

После снегопада в выходные, снег будут убирать на платных парковках в четырех районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном.

Кроме этого, от осадков будут очищать и кровли многоквартирных домов в Петроградском и Адмиралтейском районах.