Петербуржцам рассказали, какие зоны платной парковки будут чистить от снега в понедельник

Владельцам автомобилей в Петербурге советуют изучить адресный перечень мест, где 13 января будут чистить от снега зоны платной парковки и крыши рядом стоящих домов.
СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» публикует порайонный список улиц, чтобы информировать водителей и обеспечить своевременную уборку зоны платной стоянки. Припаркованные в понедельник по указанным адресам авто будут мешать уборке, отметили в учреждении.
После снегопада в выходные, снег будут убирать на платных парковках в четырех районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном.
Кроме этого, от осадков будут очищать и кровли многоквартирных домов в Петроградском и Адмиралтейском районах.